В Киеве выделили 700 млн грн на наружное освещение

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На 2019 год в бюджете столицы предусмотрено более 700 млн грн на работы по капитальному ремонту сетей наружного освещения.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
«Модернизация освещения дорог – один из способов обезопасить движение. На количество и частоту ДТП неизменно влияют надежность дорожного полотна, количество и организация разметки и качество освещения. Освещение во многих районах столицы уже изношено и устарело. Поэтому мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы наружное освещение Киева соответствовало всем мировым стандартам, было энергоэффективным и функциональным», – отметил директор КП «Киевгорсвет» Владимир Круценко.
Средства направляются на капитальный ремонт наружного освещения 151-го объекта для замены ртутных и натриевых ламп на современное и энергоэффективное LED-освещение улиц, придомовых территорий, парков, скверов и т.д.
Работы уже начаты по следующим адресам:
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