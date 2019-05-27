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В Киеве выделили 700 млн грн на наружное освещение

В Киеве выделили 700 млн грн на наружное освещение

На 2019 год в бюджете столицы предусмотрено более 700 млн грн на работы по капитальному ремонту сетей наружного освещения.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Модернизация освещения дорог – один из способов обезопасить движение. На количество и частоту ДТП неизменно влияют надежность дорожного полотна, количество и организация разметки и качество освещения. Освещение во многих районах столицы уже изношено и устарело. Поэтому мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы наружное освещение Киева соответствовало всем мировым стандартам, было энергоэффективным и функциональным», – отметил директор КП «Киевгорсвет» Владимир Круценко.

Средства направляются на капитальный ремонт наружного освещения 151-го объекта для замены ртутных и натриевых ламп на современное и энергоэффективное LED-освещение улиц, придомовых территорий, парков, скверов и т.д.

Работы уже начаты по следующим адресам:

  • ул. Ивана Гонты;
  • ул. Академика Булаховского;
  • ул. Ирпенская;
  • ул. Верхнеключевая;
  • ул. Деснянская;
  • ул. Кольцевая;
  • ул. Козелецкая;
  • ул. Львовская;
  • ул. Металлистов;
  • ул. Постовая;
  • ул. Бориспольская;
  • Ул. Дмитрия Луценко;
  • ул. Багговутовская;
  • ул. Нагорная;
  • ул. Александровская;
  • Труханов остров;
  • проспект Оболонский.
По материалам КГГА
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