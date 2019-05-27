Сколько придется платить за газ в июне потребителям из разных регионов (инфографика)

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В июне НАК «Нафтогаз Украины» будет отпускать газсбытам природный газ для нужд населения по единой цене 6299,00 грн/тыс.куб.м (без НДС).
Об этом сообщается на сайте консультационного центра для населения “ГазПравда”.
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От чего зависит уровень цен?
Самые высокие розничные цены на газ в июне будут у потребителей, которые подключены к сетям:
Самые низкие розничные цены на газ в июне будут у потребителей, которые подключены к сетям:
Отмечается, что по состоянию на сегодня в июле ожидается снижение розничных цен на газ на 6,9-7,5% в зависимости от региона.
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