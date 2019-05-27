Сколько придется платить за газ в июне потребителям из разных регионов (инфографика)

В июне НАК «Нафтогаз Украины» будет отпускать газсбытам природный газ для нужд населения по единой цене 6299,00 грн/тыс.куб.м (без НДС).

Об этом сообщается на сайте консультационного центра для населения “ГазПравда”.

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От чего зависит уровень цен?

Уровень розничных цен для населения зависит от тарифа на распределение, который устанавливает НКРЭКУ , и от наценки, которую устанавливает каждый газсбыт самостоятельно.

Так, в июне по сравнению с маем, розничные цены выросли на 4,5-4,9% в зависимости от региона.

Самые высокие розничные цены на газ в июне будут у потребителей, которые подключены к сетям:

ПАО «Николаевгаз» – 8813,00 грн/тыс. куб.м (против 8432,93 грн/тыс.куб.м. в мае),

ООО «Газовик» (Винницкая обл.) – 8808,68 грн/тыс.куб.м (против 8428,61 грн/тыс.куб.м. в мае),

ПАО «Ровногаз» – 8807,00 грн/тыс.куб.м. (против 8426,93 грн/тыс.куб.м в мае).

Самые низкие розничные цены на газ в июне будут у потребителей, которые подключены к сетям:

ПАО «Киевгаз» – 8190,68 грн/тыс.куб.м. (против 7810,61 грн/тыс.куб.м. в мае),

ПАО «Кременчуггаз» – 8200,64 грн/тыс.куб.м. (против 7820,53 грн/тыс.куб.м. в мае),

ПАО «Харьковгоргаз» – 8259,32 грн/тыс.куб.м. (против 7879,25 грн/тыс.куб.м. в мае),

Отмечается, что по состоянию на сегодня в июле ожидается снижение розничных цен на газ на 6,9-7,5% в зависимости от региона.