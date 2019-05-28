0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 21 0

Рентабельность инвестиций в биткоин в 2019 году составила 134%

Рентабельность инвестиций в биткоин в 2019 году составила 134%

По оценкам аналитика нью-йоркской компании Pension Partners Чарли Билелло, рентабельность инвестиций в первую криптовалюту с начала текущего года составила 134%.

Показатель доходности инвестиций у первой криптовалюты в разы выше, чем у активов традиционного рынка. Например, у нефти он составляет 27%, у высокотехнологичного индекса Nasdaq — 16%, у S&P 500 — 14%, а у золота — всего 0,04%.

С другой стороны, по сравнению с некоторыми альткоинами рентабельность инвестиций в BTC может показаться невысокой. Например, с начала года токен биржи Binance вырос на 475%, криптовалюта Tezos — на 255%, Litecoin — на 254%.

Также неплохую прибыль криптоинвесторам могли бы принести вложения в Bitcoin Cash (+166%) и EOS (+158%).

По отношению к историческому ценовому максимуму (декабрь 2017 года, отметка почти $20 000) биткоин просел на 56%, EOS — на 69%, Litecoin — на 70%, Ethereum — на 81%, XRP — на 89%.

Относительно пиковой отметки еще гораздо глубже просели NEM (-96%), NEO (-94%), Zcash (-92%) и Dash (-90%).

По материалам Forklog
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.