Рентабельность инвестиций в биткоин в 2019 году составила 134%

По оценкам аналитика нью-йоркской компании Pension Partners Чарли Билелло, рентабельность инвестиций в первую криптовалюту с начала текущего года составила 134%.

Показатель доходности инвестиций у первой криптовалюты в разы выше, чем у активов традиционного рынка. Например, у нефти он составляет 27%, у высокотехнологичного индекса Nasdaq — 16%, у S&P 500 — 14%, а у золота — всего 0,04%.

С другой стороны, по сравнению с некоторыми альткоинами рентабельность инвестиций в BTC может показаться невысокой. Например, с начала года токен биржи Binance вырос на 475%, криптовалюта Tezos — на 255%, Litecoin — на 254%.

Также неплохую прибыль криптоинвесторам могли бы принести вложения в Bitcoin Cash (+166%) и EOS (+158%).

По отношению к историческому ценовому максимуму (декабрь 2017 года, отметка почти $20 000) биткоин просел на 56%, EOS — на 69%, Litecoin — на 70%, Ethereum — на 81%, XRP — на 89%.

Относительно пиковой отметки еще гораздо глубже просели NEM (-96%), NEO (-94%), Zcash (-92%) и Dash (-90%).