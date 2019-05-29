Власти назвали основную причину пробок в городах

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Большие застройки в городах, несмотря на свою современность, являются причиной больших пробок, поскольку изначально не предполагают изменение схемы дорожного движения.
Об этом сообщает КП «Центр безопасности дорожного движения».
Новые крупные строительные объекты — торгово-развлекательные центры, жилые комплексы — обычно создают проблемы с дорожным движением и парковкой на прилегающих улицах. Причиной тому является несогласованность схем организации дорожного движения требованиям государственных строительных норм и отсутствие их экспертных оценок соответствующими специалистами.
«На сегодняшний день полиция не обеспечивает полноценный контроль за соблюдением правил движения — по их информации, не хватает сотрудников, — и невозможно приставить полицейских, имеющих ловить настоящих преступников, к каждому перекрестку. К сожалению, сегодня застройщик получает технические условия на подключение к водопроводу, канализации, газопровода, электросетей — но к улично-дорожной сети присоединяется по своему усмотрению», – отметил Виктор Черний, директор КП «Центр организации дорожного движения».
Такой результат дерегуляции в сфере строительства приводит к осложнениям дорожного движения, что особенно заметно в случаях, когда такие объекты расположены на магистральных улицах и дорогах города. Что ТРЦ, крупные жилые комплексы являются мощными точками притяжения как для автотранспорта, так и для пешеходов, пассажиров общественного транспорта — неудобствам, а порой и опасности подвергаются практически все участники дорожного движения.
По мнению Виктора Черния, чтобы избежать осложнений движения и ухудшения состояния безопасности движения в районе крупных новостроек, необходимо на законодательном уровне закрепить обязательность предоставления технических условий и согласования схем организации дорожного движения уполномоченными органами местного самоуправления — ведь именно на них возложена ответственность за надлежащее обеспечение организации дорожного движения.
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