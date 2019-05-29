0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 150 0

Власти назвали основную причину пробок в городах

Власти назвали основную причину пробок в городах

Большие застройки в городах, несмотря на свою современность, являются причиной больших пробок, поскольку изначально не предполагают изменение схемы дорожного движения.

Об этом сообщает КП «Центр безопасности дорожного движения».

Новые крупные строительные объекты — торгово-развлекательные центры, жилые комплексы — обычно создают проблемы с дорожным движением и парковкой на прилегающих улицах. Причиной тому является несогласованность схем организации дорожного движения требованиям государственных строительных норм и отсутствие их экспертных оценок соответствующими специалистами.

«На сегодняшний день полиция не обеспечивает полноценный контроль за соблюдением правил движения — по их информации, не хватает сотрудников, — и невозможно приставить полицейских, имеющих ловить настоящих преступников, к каждому перекрестку. К сожалению, сегодня застройщик получает технические условия на подключение к водопроводу, канализации, газопровода, электросетей — но к улично-дорожной сети присоединяется по своему усмотрению», – отметил Виктор Черний, директор КП «Центр организации дорожного движения».

Такой результат дерегуляции в сфере строительства приводит к осложнениям дорожного движения, что особенно заметно в случаях, когда такие объекты расположены на магистральных улицах и дорогах города. Что ТРЦ, крупные жилые комплексы являются мощными точками притяжения как для автотранспорта, так и для пешеходов, пассажиров общественного транспорта — неудобствам, а порой и опасности подвергаются практически все участники дорожного движения.

По мнению Виктора Черния, чтобы избежать осложнений движения и ухудшения состояния безопасности движения в районе крупных новостроек, необходимо на законодательном уровне закрепить обязательность предоставления технических условий и согласования схем организации дорожного движения уполномоченными органами местного самоуправления — ведь именно на них возложена ответственность за надлежащее обеспечение организации дорожного движения.

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.