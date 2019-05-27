В ЕС назвали единственный вариант Brexit

Сделка, согласованная с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, – единственный вариант для упорядоченного Brexit.

Об этом заявил главный переговорщик ЕС Мишель Барнье.

Как сообщает издание, кандидаты на пост премьер-министра Британии хотят отказаться от запасного механизма по Северной Ирландии в соглашении о выходе в пользу так называемых альтернативных договоренностей.

“Если выбор, как и раньше, заключается в том, чтобы покинуть ЕС упорядоченным образом, это соглашение (Терезы Мэй, – ред.) является единственным вариантом”, – сказал Барнье.

Кроме того, он добавил, что как утвердят соглашение о выходе, ЕС может немедленно начать работу над долгосрочным решением для ирландской границы.

“Вы не можете сделать это немедленно. Вам нужны технологии. Для этого нужна техническая инфраструктура. А это требует времени”, – добавил он.