В случае дефолта валюта прекратит поступать в Украину - аналитик Concorde Capital

Объявление Украиной дефолта остановит поток иностранных инвестиций и существенно усложнит Минфину возможность привлекать средства на внутреннем рынке.

Такое мнение руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий выразил в эфире Радио НВ.

«Для государства это был бы просто крах. Если мы вернемся к тому де-факто дефолту, который у нас произошел в 2015 году, то все понимали, почему Украина вынуждена договариваться о новых условиях обслуживания иностранного долга — потому что на нас напали, нас обескровили, часть экономики отпала. Мы действительно тогда физически не могли обслуживать этот иностранный долг. Сегодня у нас ситуация намного лучше. Наш государственный долг по отношению к ВВП опустился уже до 60%. Например, в США он 100%, даже больше», — отметил он.

Паращий добавил, что соотношение госдолга Украины к ВВП находится на вполне приемлемом уровне.

«В этой ситуации, когда у нас в принципе все хорошо с долгом, с его обслуживанием, никто не ожидает, что у нас могут быть проблемы с обслуживанием долга, то есть если в 2015 году мы говорили, что не можем платить и поэтому дефолт, то сейчас единственная причина, почему мы можем объявить дефолт, — сказать, что мы не хотим платить, то есть мы является ненадежным, непредсказуемым партнером», — сказал аналитик.

Он подчеркнул, что в таком случае в Украину не будут поступать иностранные инвестиции. Стране перестанут давать кредиты, «то есть доллары в страну не будут поступать». Кроме того, нерезиденты, которые за последние полгода инвестировали около 40 млрд грн в облигации внутреннего госзайма Украины, начнут выводить деньги.

Все это скажется на курсе. В случае возникновения паники курс вырастет до 40−45 грн/$, добавил Паращий.

«Если все эти иностранцы, которые зашли на 40 млрд гривен с начала года, выставят эти 40 млрд на рынок, они не смогут их продать. Минфин за неделю продает на 4−5 млрд. Позавчера на 1,2 млрд грн продал. Когда появятся на рынке лишние 40 млрд грн, которые панически хотят продать, это означает, что в следующий вторник Минфин уже не сможет разместиться под 16 или 18%, так как на рынке будет очень много тех же ОВГЗ, которые иностранцы продают в полцены. Чтобы Минфину разместить новые облигации, ему придется уже не 18% предлагать, а 35%», — объяснил он.