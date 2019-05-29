NASA предложило построить бизнес в космосе

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Агентство NASA предложило частным американским компаниям подготовить проекты по коммерческому освоению околоземной орбиты.
Сам проект в NASA запустили еще летом прошлого года. На днях же на сайте агентства вышел отчет с краткими резюме 12 компаний, специализирующихся на оценке рыночных перспектив и аэрокосмической отрасли.
Так, компания Axiom Space предлагает запускать космические модули, которые сначала будут пристыковываться к МКС, а по окончании срока ее службы распадутся на отдельные автономные станции.
Blue Origin и NanoRacks планируют строить собственные космические станции из оболочек и других компонентов своих ракет, запущенных на орбиту.
У Lockheed Martin, KBRwyle и Northrop Grumman в планах постепенно отправлять в космос материалы и оборудование, чтобы уже на орбите собирать из них платформу.
А консалтинговые фирмы Deloitte и McKinsey & Company обратили внимание на то, что прибыль можно получать как с научных исследований, так и с космического туризма.
Blue Origin Джеффа Безоса для реализации задуманного даже привлекла партнеров.
Проект компании Maxar предполагает сборку спутников прямо на орбите Земли. Специалисты из Space Adventures предлагают переквалифицировать существующую МКС в коммерческий объект, где бы проводились исследования по заказу частных и государственных клиентов, а также могли бы гостить астронавты-частники. Наконец, Sierra Nevada Corporation хочет оказывать транспортные услуги, а также создать на низкой околоземной орбите еще одну станцию, которая бы служила перевалочным пунктом на пути Земля-Луна. Одни помогут построить автономный обитаемый модуль со своей системой жизнеобеспечения. Другие же будут исследовать рынок и определять те или иные технические требования к будущей космической станции.
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