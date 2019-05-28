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Германия расширяет сеть водородных заправок

Германия расширяет сеть водородных заправок

В немецком городе Реда-Виденбрюк открыли современную водородную заправочную станцию – пятнадцатую ВЗС на территории Северного Рейна-Вестфалии.

Об этом сообщает petrolplaza.

“Сеть водородных заправок в Германии к концу этого года увеличится до 100”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что ВЗС в Реда-Виденбрюк является самой современной. Процесс управления аналогичный заправке обычных транспортных средств и занимает не более пяти минут. Для подачи жидкого водорода в бак используется высокоэффективный ионный компрессор Linde IC90 производительностью 160-400 кг/сут.

Строительство водородной заправки в Реда-Виденбрюке финансируется Европейской комиссией в рамках создания трансъевропейской транспортной сети (TEN-T CEF) и проекта развертывания станций заправки водородом (COHRS).

По материалам УКРИНФОРМ
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