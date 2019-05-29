Эксперт спрогнозировал кризис на рынке электроэнергии после роста тарифов

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В сентябре-октябре 2019 года на украинском рынке электроэнергии может начаться масштабный кризис.
Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко для Факты ICTV.
По его словам, причиной кризиса может стать резкий рост цен на электроэнергию в связи с вступлением в силу новых правил работы энергорынка с 1 июля 2019 года.
“Реформа не готова. Причем не готова настолько, что может привести к масштабному кризису в электроэнергетике уже через 2-3 месяца. Цена будет выше, качество услуг при этом не улучшится. И реальной конкуренции не будет”, – считает эксперт.
Ранее об угрозе национальной безопасности в связи с возможным введением новых правил работы энергорынка сообщил и.о. главы СБУ Иван Баканов в своем письме к Кабинету Министров Украины.
Перенести сроки введения нового оптового рынок рекомендовал Всемирный банк, ЕБРР, представительство Европейского Союза и представительство Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в Украине.
В Верховной Раде на рассмотрении находятся несколько законопроектов, предусматривающих перенос старта новых правил работы энергорынка.
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