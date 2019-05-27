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В Австрии умные камеры заменят кнопки на светофорах

В Австрии умные камеры заменят кнопки на светофорах

В следующем году несколько пешеходных переходов со светофором в австрийской столице Вене оборудуют умными камерами наблюдения, которые должны заменить традиционные кнопки.

Систему разработали в Австрийском технологическом университете Граца. Она использует камеру, контролирующую площадь 8 на 5 метров. Когда кто-то заходит в эту зону, алгоритмы искусственного интеллекта анализируют дорожную обстановку и, если есть такая возможность, дают пешеходу зеленый сигнал.

Все вычисления производятся «на месте», система должна понять, желает пешеход переходить дорогу или просто рассматривает окрестные пейзажи. Она не будет записывать видео или делать фотографии, а также передавать данные в центр управления.

По материалам Технот
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