Малайзия предлагает создать единую валюту для стран Восточной Азии

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад предложил обсудить возможность введения единой торговой валюты для Восточной Азии, привязанной к золоту.

С этим предложением Мохамад выступил на проходящей в Токио ежегодной конференции «Будущее Азии», проводимой Nikkei.

Он назвал нынешнюю валютную систему в регионе манипулятивной, так как сейчас мировой рынок привязан к доллару и местные валюты подвержены влиянию внешних факторов и ими легко манипулировать.

По его мнению, единая валюта может использоваться при внешнеторговых операциях, но не будет применяться для внутренних транзакций.

«Если мы хотим налаживать отношения здесь, на Дальнем Востоке, мы должны начать с единой торговой валюты, не для местного использования, но в целях налаживания торговли… Валюта, которую мы предлагаем, должна быть основана на золоте, потому что золото более стабильно»,— заявил он.

Мохамад давно критикует существующую валютную систему. В начале мая стало известно, что власти США рассматривают возможность расширения списка стран, подозреваемых в манипулировании своей валютой для получения выгоды. В числе прочего речь шла о возможном включении туда Малайзии.

На текущей неделе США заявили, что ни одна из рассматриваемых стран не отвечает критериям манипулирования валютой, тем не менее операции девяти стран, в числе которых и Малайзия, требуют тщательного отслеживания. В ответ на это Малайзия заявила, что ее интервенции на валютный рынок ограничиваются лишь задачами преодоления чрезмерной волатильности курса.