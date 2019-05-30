Названы самые популярные страны среди туристов

Всемирная туристическая организация UNWTO составила список самых посещаемых стран в мире.

Так, рейтинг возглавили Франция (93,2 млн туристов), Испания (82,8 млн), США (82,2 млн), Китай (62,9 млн) и Италия (62,1 млн).

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Кроме того, эксперты назвали страны, в которых был замечен наибольший прирост туристического потока.

На первую ступеньку среди стран с приростом туристов попал Таджикистан. В 2018 году туристический поток в страну вырос на 190%. Также в лидерах оказались Эквадор (прирост составил 51%), Египет (36,8%), Тувалу (35,5%) и Уганда (31,9%).