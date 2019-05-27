Крупные китайские компании готовы участвовать в возможной приватизации Укрпошты - Смелянский

Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский снова выступил за частичную приватизацию компании. По его словам, в этом заинтересованы крупные китайские компании.

Он отметил на странице в Facebook, что представлял Укрпочту на Global Smart Logistic Summit (GSLS), организованном CAINIAO, ключевой компанией в структуре Alibaba Group. По словам Смелянского, Укрпошта входит в топ-15 партнёров Alibaba в мире.

Он полагает, что такие компании как Alibaba и такие страны как Китай вкладывают миллиарды в технологии, «которые сыграют через 5−10 лет, но когда сыграют (часть из них, часть будет мимо), остальным уже места на основной сцене не останется».

«Пример Alibaba здесь показателен. Цель: 1 млрд посылок в день с доставкой в течение 24 часов по Китаю и 72 часов по всему миру с мгновенным возвратом денег или посылки, если клиент передумал. То, что сегодня до 40% траков едут неэффективно, будет оптимизировано за счёт умных складов, систем автоматической переадресации и группировки отправлений (огромный плюс для экологии)», — рассказал он.

Смелянский добавил, что Украина пока ещё выигрывает тактически, но проигрывает стратегически.

«Склады Alibaba и её логистика строятся в России, Бельгии, Латвии, Эстонии (и скоро в Африке), но не у нас. У меня были переговоры с крупными китайскими компаниями. Я сделал все, чтобы их убедить (и они пока ещё готовы) заходить и даже участвовать в возможной приватизации Укрпочты, используя эту возможность для себя, чтобы сделать транзитную площадку в Европу и Турцию. Alibaba любит работать через партнёров и делить риски с ними. Но они хотят определённости, понятной стратегии и понятных правил на таможне», — подчеркнул гендиректор Укрпочты.

Смелянский добавил, что Украине «нужно не отстаивать мнимое „народное достояние и стратегические активы“, а, поняв, что инвестировать в будущее столько, сколько Китай, мы себе, видимо, позволить не можем, постараться найти другой способ остаться релевантными и конкурентоспособными в мировой экономике — с привлечением партнёров, у которых есть или деньги, или технологии, или и то, и другое».

«Хотим быть успешными — надо играть в долгую, а не в предвыборную. Предвыборные шашки, а уж тем более динамическая игра в Чапаева, которая может нравиться избирателям, не позволяет выиграть в шахматы мировой экономики», — написал он.

Ранее Смелянский заявлял, что Укрпочту нужно приватизировать через 3−5 лет. По его мнению, сначала следует продать 25%-ую долю.