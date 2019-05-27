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Продуктивность сельскохозяйственных земель в Украине в 6 раз ниже, чем в Германии - Всемирный банк

Продуктивность сельскохозяйственных земель в Украине в 6 раз ниже, чем в Германии - Всемирный банк

Во Всемирном банке заявили, что продуктивность сельскохозяйственных земель в Украине в 6 раз ниже, чем в Германии, и призвали открыть рынок земли в Украине.

Об этом сообщил руководитель программ по инфраструктуре и стабильному развитию Всемирного банка Бахер Эль-Хифнафи.

«В Украине 33 миллиона гектаров сельхозземель. Это второе место в Европе. И треть этой территории – очень хорошие плодородные земли. Но производительность сельского хозяйства в Украине составляет 1/3 уровня Польши, 1/6 уровня Германии. Украине необходимо открывать рынок земли», – сообщил представитель Всемирного банка.

По его словам, в Украине очень сложно получить доступ к земле, в частности получить права на управление ею.

По материалам hromadske.tv
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