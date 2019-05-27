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С начала года малая приватизация принесла Украине около 190 млн грн

С начала года малая приватизация принесла Украине около 190 млн грн

С начала года малая приватизация принесла Украине около 190 млн грн.

Об этом сообщили в Фонде государственного имущества Украины.

Так, с начала 2019 года, по оперативным данным, по состоянию на 1 мая от продажи объектов малой приватизации в госбюджет перечислено 184 568, 298 000 грн.

По данным Фонда, с начала года на 16 мая государственными органами приватизации выставлено на аукционы через электронную торговую систему Prozorro.Продажи 251 объект малой приватизации, из которых продано – 163 объекта.

Отмечается, что продажа объектов большой приватизации с начала года не осуществлялась, аукционы не проводились, договоры купли-продажи не заключались.

По материалам УНН
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