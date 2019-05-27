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Финский университет планирует запустить в космос спутник

Финский университет планирует запустить в космос спутник

Университет Вааса из Финляндии участвует в проекте, в рамках которого планируется запустить спутник на орбиту Земли.

Об этом сообщает Yle.

“Университет Вааса участвует в проекте, в рамках которого планируется запустить спутник на орбиту Земли”, – говорится в сообщении.

Университет Вааса вместе с девятью другими высшими учебными заведениями из Финляндии и Швеции собирается создать совместный центр космических исследований Kvarken Space Center.

Одной из целей проекта станет запуск в космос малого спутника и сооружение антенны для приема данных из космоса. Антенна будет стоять на крыше научной библиотеки Университета Вааса Tritonia.

Отмечается, что рассчитанный на три года проект, возглавляемый Университетом Вааса, получил от ЕС финансирование в размере 1,86 миллиона евро.

По материалам УКРИНФОРМ
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