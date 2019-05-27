Выручка ведущих инвестбанков мира упала на 11%

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Выручка 12 крупнейших инвестиционных банков мира в январе-марте упала на 11% после повышения два предыдущих квартала подряд и составила $39,1 млрд.
Об этом сообщается в исследовании аналитической компании Coalition.
Совокупный доход от операций с сырьем составил $1,2 млрд, увеличившись на 6% по сравнению с январем-мартом 2018 года, в основном благодаря нефтяному сектору.
При этом в целом выручка банков от операций с активами с фиксированной доходностью, на валютном и сырьевом рынках (FICC) уменьшилась на 6% — до $18,8 млрд.
Доходы от торговли акциями и производными инструментами в прошлом квартале рухнули на 21%, составив $10,9 млрд. Это было обусловлено в том числе снижением объема торгов в EMEA и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Coalition включает в число крупнейших инвестбанков мира Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Barclays, Credit Suisse, UBS, HSBC Bank Plc, BNP Paribas, Societe Generale.
При этом анализ компании не учитывает крупные австралийские и канадские банки и финансовые компании стран с развивающейся экономикой, которые отличаются значительным объемом операций с сырьем.
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