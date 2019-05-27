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Рада предварительно одобрила законопроект о среднем образовании

Рада предварительно одобрила законопроект о среднем образовании

За законопроект “О среднем образовании” в первом чтении проголосовали “За” 229 народных депутатов.

В марте 2019 глава Минобразования Лилия Гриневич представила законопроект на заседании правительства.

Документом для учащихся предусмотрены механизмы построения собственной индивидуальной образовательной траектории. Это поможет, например, ученикам с инвалидностью успешно интегрироваться в жизнь обычной школы.

Ученики, которые учатся дома, смогут просто засчитать свои учебные достижения и получить документ о полном среднем образовании.

Как это работает:

  • Родители обращаются с заявлением в школу, чтобы построить индивидуальный учебный план ребенка. План пишут вместе педагоги, родители и ученик, одобряет педсовет и утверждает директор.
  • Далее для подтверждения знаний по предметам, которые получают вне учреждения, проводят обычное годовое оценивание или ГИА. Если речь идет о подтверждении результатов по домашней форме, школьнику нужно будет сдавать семестровый контроль (то есть 2 раза в год).
  • Чтобы в школе учитывали образовательные и психологические потребности детей, проект предусматривает два адаптационных цикла: первый цикл – в 1-2 классе, и второй – в 5-6 классах.
  • Еще один механизм: реальный выбор предметов по выбору. Сейчас все упирается в недостаточность часов, поэтому предметы по выбору де-факто определяет школа, а не школьник. Документ позволяет создавать межклассные группы для изучения выборочных предметов, когда дисциплину слушает не 1 класс, а сборная группа из учащихся классов одной параллели и смежных классов.

Документ предусматривает реальную педагогическую автономию в

  • Создании программ,
  • Разработке собственной системы оценки и поощрения ученика,
  • Повышении квалификации по своему выбору и за счет государства.

Появляется больше доплат для учителей – от 10 до 20% от зарплаты за заведование ресурсными комнатами, кабинетами информатики и спортивными залами.

Документ предлагает ввести педагогическую интернатуру

  • Молодой учитель, после обучения придя в заведение, получит наставника, который будет консультировать, направлять и заниматься благополучием и развитием педагога.
  • При этом наставник будет получать 20% доплату к зарплате за такую ​​супервизию и будет лично заинтересован в успехе молодого учителя.
По материалам Украинская правда
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