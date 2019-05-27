Рада предварительно одобрила законопроект о среднем образовании

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За законопроект “О среднем образовании” в первом чтении проголосовали “За” 229 народных депутатов.
В марте 2019 глава Минобразования Лилия Гриневич представила законопроект на заседании правительства.
Документом для учащихся предусмотрены механизмы построения собственной индивидуальной образовательной траектории. Это поможет, например, ученикам с инвалидностью успешно интегрироваться в жизнь обычной школы.
Ученики, которые учатся дома, смогут просто засчитать свои учебные достижения и получить документ о полном среднем образовании.
Как это работает:
Документ предусматривает реальную педагогическую автономию в
Появляется больше доплат для учителей – от 10 до 20% от зарплаты за заведование ресурсными комнатами, кабинетами информатики и спортивными залами.
Документ предлагает ввести педагогическую интернатуру
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