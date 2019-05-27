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В Германии на маршруты выходят самоходные автобусы

В Германии на маршруты выходят самоходные автобусы

В немецком городе Монхайм-на-Рейне осенью этого года должны выйти на маршрут самоуправляемые электрические автобусы.

Администрация населенного пункта планирует с осени 2019 года запустить в эксплуатацию маршрут общественного транспорта с самоуправляемыми автобусами.

“Автобусы должны курсировать между старым городом и главным вокзалом. Протяженность линии составит около двух километров, и она, по замыслу администрации города, должна стать вспомогательным звеном в работе “классических” автобусных маршрутов”, – сообщил бургомистр Даниэль Циммерманн.

Самоходные автобусы будут небольшими. Они рассчитаны на 11 пассажиров. Благодаря небольшому размеру, им будет легче передвигаться по узким улицам старой части Монхайма.

Четырехметровые автобусы с электрическим приводом будут полностью автоматизированы. Но в салоне будет находиться оператор транспорта. Он не будет возможности управлять машиной, из-за отсутствия руля, но сможет активировать защитный механизм в случае чрезвычайной ситуации.

Стоимость проекта составила более 2 млн евро. 90% профинансирует федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия. Весной и летом этого года в городе намечено тестирование нового транспорта.

По материалам Газета по-Украински
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