В Германии на маршруты выходят самоходные автобусы

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В немецком городе Монхайм-на-Рейне осенью этого года должны выйти на маршрут самоуправляемые электрические автобусы.
Администрация населенного пункта планирует с осени 2019 года запустить в эксплуатацию маршрут общественного транспорта с самоуправляемыми автобусами.
“Автобусы должны курсировать между старым городом и главным вокзалом. Протяженность линии составит около двух километров, и она, по замыслу администрации города, должна стать вспомогательным звеном в работе “классических” автобусных маршрутов”, – сообщил бургомистр Даниэль Циммерманн.
Самоходные автобусы будут небольшими. Они рассчитаны на 11 пассажиров. Благодаря небольшому размеру, им будет легче передвигаться по узким улицам старой части Монхайма.
Четырехметровые автобусы с электрическим приводом будут полностью автоматизированы. Но в салоне будет находиться оператор транспорта. Он не будет возможности управлять машиной, из-за отсутствия руля, но сможет активировать защитный механизм в случае чрезвычайной ситуации.
Стоимость проекта составила более 2 млн евро. 90% профинансирует федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия. Весной и летом этого года в городе намечено тестирование нового транспорта.
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