Межбанк: ожидается очередное курсовое ралли

В этот четверг на межбанке игра “на повышение” продолжится, а спрос на валюту только увеличится. Все это сработает против гривны и нас ожидает очередное курсовое ралли. Причин такого развития событий несколько:

1) Окончание месяца. Сегодня все крупные клиенты будут закрывать свои основные сделки по валюте на отчетную дату. Никто не будет их оставлять на последний день, что приведет к росту спроса и достаточно активному во времени “движению” на межбанке. Дефицит времени по совершению сделок – будет в полной мере использован спекулянтами для раскрутки рынка;

2) Продолжение периода основных выплат возмещений НДС. Не все крупные экспортеры уже получили основные суммы таких возмещений от государства. Как только они их получают – их интерес к продаже валюты свыше обязательных 30% валютной выручки падает. На фоне растущего спроса это приводит к перекосам на межбанке и активному росту котировок, что и наблюдается в последние дни;

3) Состояние ликвидности в банковской системе и поведение наличного рынка. Корсчета банков просели на утро четверга почти на 1,2 млрд гривен до 49,8 млрд и это ,пожалуй, единственный союзник гривны на сегодняшнем валютном межбанке. Недостаток гривны ощущается как у некоторых банков,так и той части клиентов, кто еще не получил возмещений НДС. Это частично снизит аппетиты как непосредственных продавцов валюты-экспортеров, так и спекулянтов.

А вот наличный рынок продолжает уже играть свою партию и самостоятельно влияет на общее поведение валютного рынка. Спрос на наличку тоже вырос, что позволяет владельцам обменок постепенно вздергивать котировки. Причем не только до пределов безналичного курса, но и периодически уже и выше. Разница между курсами валютного нала и безнала тут же провоцирует спекулятивные атаки на гривну и создает дополнительное давление на нацвалюту.

Основная часть факторов сегодня работает против гривны, и “Минфин” не исключает выхода Нацбанка на торги с интервенциями по продаже доллара, чтобы сбить ажиотаж. Применять регулятор будет “анонимный” формат и продавать минимум (как это было вчера).

За счет эффекта окончания месяца мы ожидаем в четверг объем операций на межбанке в сумме до 410-430 млн долларов при заключении до 520-560 сделок при существенном росте курсовых колебаний в пределах коридора 26,65 — 26,90 гривен и с очередной спекулятивной раскачкой котировок.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,70 / 26,74

евро – 29,75 / 29,79

российский рубль – 0,4084 / 0,4095

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