Microsoft раскрыла подробности "ОС будущего"

Компания Microsoft раскрыла некоторые детали “операционной системы будущего”. В частности, вице-президент компании признал, что она будет иметь ряд новшеств, включая “бесшовные обновления”. Они будут производиться незаметно, не останавливая работу системы.

Об этом пишет Engadget.

Безопасность в новой ОС должна обеспечиваться независимой работой всех элементов ПК. Была также упомянута непрерывная производительность, и стабильное соединение благодаря постоянному подключению к мобильным сетям Wi-Fi.

Были также затронуты темы облачных технологий, искусственного интеллекта, разных способов ввода, включая голосовой, касание и стилус.

Кроме того, упоминались сервисы когнитивного распознавания и многое другое. Некоторые из функций могут быть внедрены уже в Windows.