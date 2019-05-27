0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 118 0

Microsoft раскрыла подробности "ОС будущего"

Microsoft раскрыла подробности "ОС будущего"

Компания Microsoft раскрыла некоторые детали “операционной системы будущего”. В частности, вице-президент компании признал, что она будет иметь ряд новшеств, включая “бесшовные обновления”. Они будут производиться незаметно, не останавливая работу системы.

Об этом пишет Engadget.

Безопасность в новой ОС должна обеспечиваться независимой работой всех элементов ПК. Была также упомянута непрерывная производительность, и стабильное соединение благодаря постоянному подключению к мобильным сетям Wi-Fi.

Были также затронуты темы облачных технологий, искусственного интеллекта, разных способов ввода, включая голосовой, касание и стилус.

Кроме того, упоминались сервисы когнитивного распознавания и многое другое. Некоторые из функций могут быть внедрены уже в Windows.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.