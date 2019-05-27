Microsoft раскрыла подробности "ОС будущего"

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Компания Microsoft раскрыла некоторые детали “операционной системы будущего”. В частности, вице-президент компании признал, что она будет иметь ряд новшеств, включая “бесшовные обновления”. Они будут производиться незаметно, не останавливая работу системы.
Об этом пишет Engadget.
Безопасность в новой ОС должна обеспечиваться независимой работой всех элементов ПК. Была также упомянута непрерывная производительность, и стабильное соединение благодаря постоянному подключению к мобильным сетям Wi-Fi.
Были также затронуты темы облачных технологий, искусственного интеллекта, разных способов ввода, включая голосовой, касание и стилус.
Кроме того, упоминались сервисы когнитивного распознавания и многое другое. Некоторые из функций могут быть внедрены уже в Windows.
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