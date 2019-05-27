"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)

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Компания “Богдан-Автотрейд” представила в рамках четвертой международной выставки электротранспорта и гибридов Plug-In Ukraine 2019 новый електрокросовер JAC IEV7S.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
“Для многих посетителей выставки JAC iEV7S стал настоящим открытием. Не каждый мог себе представить, что в Украине может появиться бренд, представляющий современный электромобиль с запасом хода до 300 км со стоимостью 26 тыс. долларов. JAC iEV7S оборудован подогревом передних сидений, удобными креслами с боковой поддержкой, климат-контролем, круиз-контролем, системой кругового обзора 360 градусов. Кроме этого, электромобиль имеет один из самых вместительных багажников в своем классе”, – рассказал генеральный директор компании “Богдан-Автотрейд” Александр Луценко.
Производители отмечают, что технологической особенностью модели JAC iEV7S является 40-кВт литий-ионная батарея корейского производства от Samsung с жидкостным охлаждением. Благодаря данной технологии JAC iEV 7S хорошо адаптирован к различным погодным условиям и способен работать при температуре от-30℃ до + 45℃.
Среди преимуществ для клиентов также стоит отметить хорошую гарантию производителя на батарею, которая составляет 8 лет или 150 тыс. км пробега.
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