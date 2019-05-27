Местные бюджеты выделят 300 миллионов на жилье для молодежи

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству получит в этом году из местных бюджетов для финансирования жилищных программ 300 млн грн, что на 25% больше, чем в прошлом году.
Об этом сообщил председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Сергей Комнатный.
Читайте также: Как многие жители столицы живут в новостройках
«В 2019 году мы планируем привлечь более 300 млн грн из местных бюджетов. Финансирование жилищных программ из государственного бюджета существенно не изменится и составит 208 млн грн», – отметил Сергей Комнатный.
Он также сообщил, что в 2019 году бюджет строительства бесплатного жилья для силовых структур составляет 1,8 млрд грн, что позволяет построить около 3 тыс. квартир. Также более 1,3 млрд грн пойдет на строительство бесплатного жилья для нужд Министерства социальной политики. Кроме этого, на временное жилье для внутренне перемещенных лиц будет выделено 20 млн грн.
«В целом в 2019 году мы планируем обеспечить жильем более 1100 семей», – подытожил Комнатный.
В 2018 году Госмолодежжилье обеспечило жильем 751 семью. На реализацию 110 региональных и четырех государственных программ в прошлом году поступило более 87 млн грн из государственного бюджета, что позволило – с учетом мультипликативного эффекта – привлечь более 240 млн из местных бюджетов. Кроме того, были привлечены 218,8 млн грн собственных средств Госмолодежжилья и граждан.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Раде одобрили переименование двух областейВчера, 16:06 - 25836 18
Какие способы временного ввоза авто остались бесплатными (таблица)Позавчера, 21:05 - 21042 8
ГФС объявила спецоперацию по борьбе со схемами на таможнеВчера, 10:15 - 4669 8
Стекло на "мосту Кличко" хотят сделать бронированнымВчера, 19:46 - 1081 3
У Зеленского рассказали, почему вернули гражданство СаакашвилиВчера, 13:16 - 3673 3
В Раде одобрили переименование двух областейВчера, 16:06 - 25836 18
Межбанк: давление на гривну усилитсяВчера, 11:20 - 4589 1
У Зеленского рассказали, почему вернули гражданство СаакашвилиВчера, 13:16 - 3673 3
Пять случаев, когда автогражданка не покроет расходы на ремонт авто4 ч. назад - 3255
Председатель Совета НБУ предупредил о рисках на валютном рынкеВчера, 21:01 - 2660 1
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)Около часа назад - 186
Apple представила обновленный iPod touchВчера, 15:10 - 630
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 2841 6
SpaceX запустила ракету Falcon с 60 спутниками (видео)24.05.2019, 10:10 - 879
Bombardier начала использовать 3D-печать в производстве комплектующих20.05.2019, 15:10 - 1026