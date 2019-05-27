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Местные бюджеты выделят 300 миллионов на жилье для молодежи

Местные бюджеты выделят 300 миллионов на жилье для молодежи

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству получит в этом году из местных бюджетов для финансирования жилищных программ 300 млн грн, что на 25% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщил председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Сергей Комнатный.

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«В 2019 году мы планируем привлечь более 300 млн грн из местных бюджетов. Финансирование жилищных программ из государственного бюджета существенно не изменится и составит 208 млн грн», – отметил Сергей Комнатный.

Он также сообщил, что в 2019 году бюджет строительства бесплатного жилья для силовых структур составляет 1,8 млрд грн, что позволяет построить около 3 тыс. квартир. Также более 1,3 млрд грн пойдет на строительство бесплатного жилья для нужд Министерства социальной политики. Кроме этого, на временное жилье для внутренне перемещенных лиц будет выделено 20 млн грн.

«В целом в 2019 году мы планируем обеспечить жильем более 1100 семей», – подытожил Комнатный.

В 2018 году Госмолодежжилье обеспечило жильем 751 семью. На реализацию 110 региональных и четырех государственных программ в прошлом году поступило более 87 млн ​​грн из государственного бюджета, что позволило – с учетом мультипликативного эффекта – привлечь более 240 млн из местных бюджетов. Кроме того, были привлечены 218,8 млн грн собственных средств Госмолодежжилья и граждан.

По материалам УКРИНФОРМ
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