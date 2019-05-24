Председатель Совета НБУ предупредил о рисках на валютном рынке

В ближайшие месяцы долговые факторы будут давить на валютный рынок в Украине.

Об этом написал председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин своей странице в Facebook.

Читайте также: Миссия МВФ положительно оценила работу Нацбанка

Как отметил Данилишин, в ближайшее время одним из самых сильных вызовов будет погашение госдолга в инвалюте. В мае-декабре нужно выплатить 3,5 млрд долларов по внешнему госдолгу и 2,8 млрд долларов по валютным ОВГЗ. Суммарно – 6,3 млрд долларов. Пиковыми периодами являются май и сентябрь – по 1,7 млрд долларов.

Председатель Совета НБУ обратил внимание на ситуацию с ОВГЗ. С одной стороны, на май-июль приходится пик по валютным ОВГЗ – нужно выплатить 1,7 млрд долларов. С другой – “давить” на валютный рынок будет и погашение краткосрочных гривневых ОВГЗ, которые нерезиденты приобрели в феврале-апреле.

По состоянию на 13 мая вклады нерезидентов в ОВГЗ составляли 39,2 млрд грн, по сравнению с началом года они выросли почти в 6,5 раза – около 1,5 млрд долларов (в долларовом эквиваленте) иностранцы вложили в краткосрочные ОВГЗ в этом году.

“Вероятно, в июле-сентябре значительная часть после погашения гривневых ОВГЗ будет конвертироваться в инвалюту и выводиться из Украины”, – считает председатель Совета НБУ.