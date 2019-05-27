Топ самых пунктуальных авиакомпаний в украинских аэропортах (инфографика)

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По данным Министерства инфраструктуры Украины, в апреле 2019 года украинские авиакомпании увеличили показатель своей пунктуальности.
При общем количестве рейсов 4099 пунктуальность составляет 86,9%. Это на 0,7% лучше результаты марта 2019 года.
А вот иностранные перевозчики ухудшили свой показатель на 1,7%. Их пунктуальность вылетов из аэропортов Украины оценивается в 85,4% при общем количестве вылетов 2954.
Первое место среди самых пунктуальных украинских авиакомпаний заняла “Мотор Сич”. 98,8% рейсов эта авиакомпания выполнила вовремя и без задержек.
Второе и третье места с показателями 92,6% и 88,9% занимают “Роза Ветров” и Yanair.
А вот крупнейшая авиакомпания страны МАУ вовремя выполнила 88,8% рейсов.
Наихудшим результатом пунктуальности отличилась авиакомпания “Джонника”. Самолеты этой авиакомпании вовремя осуществили лишь 62,5% полётов.
Что касается иностранных компаний, то самыми лучшими показателями своевременных вылетов могут похвастаться Czech Airlines, Alitalia, Air Arabia, Ellinair, Aegean Airlines, Air Malta, Aigle Azur, Bulgaria Air и Tarom. Все они не задержали ни одного рейса в апреле.
При составлении графика задержкой не считался рейс, отклонился от графика не более чем на 15 минут.
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