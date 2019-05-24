Кабмин запланировал продажу 829 объектов малой приватизации в 2019 году

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Правительство запланировало продать 21 объект большой приватизации и 829 объектов малой приватизации до конца 2019 года.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины.
В частности, указано, что Кабинет министров распоряжением от 16 января 2019 года №36-р утвердил перечень объектов большой приватизации государственной собственности, в который включен 21 объект.
Кроме того, в этом году, согласно приказу Фонда госимущества, приватизации подлежат 829 объектов малой приватизации.
При этом Фонд государственного имущества ожидает, что первые продажи объектов большой приватизации состоятся в середине 2019 года.
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