Пентагон намерен адаптировать коммерческие беспилотники к выполнению боевых заданий

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Внутренний стартап-инкубатор Пентагона и армия США намерены адаптировать готовые коммерческие беспилотники к выполнению боевых заданий.
Американские военные сообщили, что одной из шести компаний, поставляющих армии такие беспилотники, является французская Parrot.
Также было объявлено, что в ближайшие недели в рамках программы Short Range Reconnaissance (SRR, разведка на ближней дистанции) компания Parrot создаст прототипы «быстро развёртываемых» квадрокоптеров, способных осуществлять наблюдение и разведку на поле боя.
Программа SRR призвана стимулировать разработку военных беспилотных летательных аппаратов с продолжительностью нахождения в воздухе не менее 30 минут, дальностью полёта около 3 км и общим весом менее трёх фунтов (1,4 кг).
Также выдвинуто требование, чтобы дрон помещался в стандартный рюкзак солдата, а на его сборку уходило менее двух минут.
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