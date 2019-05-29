Всего 3% жилья Киева и области приобретается в ипотеку - эксперт

С помощью ипотечных кредитов лишь 3% покупателей на первичном рынке Киева и области становятся собственниками жилья.

Об этом на пресс-конференции “Ипотека после выборов: чего ждать покупателям жилья, к чему готовиться застройщикам” сообщила Ольга Соловей, соучредитель “Украинского клуба недвижимости”.

Однако, по ее словам, сейчас уже более 20% застройщиков региона имеют общие программы с коммерческими банками по предоставлению ипотечных кредитов.

Соловей отметила, что к концу 2019 года количество застройщиков в Киевском регионе, предоставляющих возможность приобрести квартиру с помощью совместных с коммерческими банками ипотечных программ, может составить более 30%.

Эксперт обратила внимание на то, что последние 2-3 года наиболее популярными у покупателей являются программы рассрочки. По ее данным, количество покупок жилья с помощью этого механизма в 2018 году превзошло 60%, а в 2019 году вполне вероятно возрастет до 65%.

По ее мнению, одним из наиболее эффективных механизмов привлечения покупателей на рынок как раз могут стать совместные между застройщиками и коммерческими банками ипотечные программы.

“По таким программам покупателю придется заплатить в среднем на 3-5% меньше средств. Кроме этого, покупатель еще и получит дополнительное подтверждение надежности того или иного объекта строительства, а также самого застройщика. Ведь перед тем, как внедрить ипотечную программу, банки очень тщательно проверяют “портфель” реализованных проектов и оценивают способность застройщика вовремя завершить строительство”, – заявила Соловей.

Однако, на ее взгляд, предложений от застройщиков и коммерческих банков явно недостаточно для полноценного обновления ипотеки.

“Рынок нуждается в работающих и масштабных государственных программах. Тем более, что 3 государственных банка входят в 10-ку крупнейших банков страны и имеют все возможности для участия в реализации государственных ипотечных программ”, – подытожила эксперт.