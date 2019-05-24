Google запустит завод для строительства беспилотников

Автомобили-беспилотники будут делать на базе моделей Fiat-Chrysler и Jaguar.

Компания Waymo, филиал Google, разрабатывает автопилоты, инвестирует около $14 млн. в производство беспилотников. Мощности производства находятся в Детройте.

В подразделении впервые заявили о готовности запустить свои самоходные авто в серийное производство.

Waymo достиг договоренностей с американской компанией Axle & Manufacturing об аренде завода. Google инвестирует деньги в переоборудование мощностей предприятия, а также расширение площадки до 18,6 тыс. квадратных метров.

В Детройте будут строить беспилотники с четвертым уровнем автопилота на базе автомобилей компаний.

“Мы нашли идеальный объект в Детройте. Мы будем сотрудничать с American Axle & Manufacturing, чтобы переоснастить предприятие, и вернуть рабочую силу в область, где недавно были потеряны рабочие места в автомобильной промышленности”, – заявил генеральный директор Waymo Джон Крафчик.

Здание будет вторым в Waymo на юго-востоке штата Мичиган. В октябре 2017 года компания открыла объект на северо-западе Детройта для хранения беспилотников, которые используются для испытаний в условиях холодной погоды.