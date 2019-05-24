В Киеве взорвали банкомат "ПриватБанка"

В Киеве произошла попытка ограбления одного из отделений банка.

На Лесном массиве столицы по адресу ул. Кубанской Украины, 29 трое неизвестных взорвали банкомат в одном из отделений ПриватБанка. Удалось ли им унести с собой наличные, пока неизвестно.

После совершения преступления злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. На месте происшествия работают взрыво-техническая лаборатория и следователи, которые выясняют все обстоятельства инцидента.