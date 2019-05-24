В Киеве взорвали банкомат "ПриватБанка"

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В Киеве произошла попытка ограбления одного из отделений банка.
На Лесном массиве столицы по адресу ул. Кубанской Украины, 29 трое неизвестных взорвали банкомат в одном из отделений ПриватБанка. Удалось ли им унести с собой наличные, пока неизвестно.
После совершения преступления злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. На месте происшествия работают взрыво-техническая лаборатория и следователи, которые выясняют все обстоятельства инцидента.
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