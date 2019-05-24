Huawei обжаловала внесение в "черный список" в США

Телекоммуникационная компания Huawei в среду, 29 мая, подала иск к США с требованием признать антиконституционным включение концерна в “черный список”, а также запрет на приобретение технологий американских IT-компаний.

В концерне утверждают, что власть США не смогла предоставить доказательств того, что Huawei представляет угрозу безопасности.

В Huawei намерены ходатайствовать о рассмотрении дела в упрощенном порядке судопроизводства. В концерне считают, что ограничения против нее вводились для лишения компании публичных прав, в том числе права на судебное разбирательство, что противоречит Конституции США.

Министерство торговли США 17 мая объявило о намерении внести Huawei в “черный список” из-за угрозы национальной безопасности. Компанию обвиняют, в частности, в похищении технологий, шпионаже и продаже американских комплектующих в Иран вопреки санкциям против этой страны. Действия американских властей привели к тому, что многие IT-компании прекратили сотрудничество с китайским концерном.