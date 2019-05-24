Как много жителей столицы живет в новостройках (инфографика)

В столице большинство киевлян живут в неновых многоэтажных домах – 67%. На втором месте – новостройки.

Об этом сообщает поисковик жилья ЛУН.

Портал провел исследование, много ли жителей столицы живет в новостройках. Эксперты ориентировались на 2010 год, потому что он стал переломным для киевской и мировой строительной сферы. Кризис 2008-го более чем на год остановил строительство нового жилья. И в 2010-м снова началось оживление.

Многоэтажки до 2010 года:

В Деснянском и Оболонском районах процент людей, проживающих в неновых многоэтажках, самый большой – 84% и 83%.

Наименьший процент в Голосеевском районе – 50%, но вскоре благодаря метро ситуация там изменится.

Новостройки:

Самый большой процент уже возведенных новостроек – в центре, в Печерском и Подольском районах – 28% и 26%.

Не сильно отстает Голосеевский – 21%.

Самый низкий процент новостроек в Деснянском районе – всего 7%. Это связано, в частности, с транспортной отрезанностью Троещины.

Перспективная застройка:

Несмотря на свою и так рекордную плотность населения наиболее активно застраивается Дарницкий район – 24%.

Далее в рейтинге – Голосеевский и Соломенский. Там в ближайшие годы добавится соответственно 20% и 12%.

В Деснянском районе возводить много нового жилья пока не планируют – процент перспективной застройки здесь составляет всего 5%.

В центре (Печерский, Шевченковский и Подольский районы) перспективной застройки около 9%.

Частные дома:

Самый большой процент жителей частных домов в Дарницком и Голосеевском районах – 7% и 6%.

Меньше всего – в центральных районах: Печерском и Шевченковском всего около 1%.

Общая картина по городу: