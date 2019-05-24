Как много жителей столицы живет в новостройках (инфографика)

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В столице большинство киевлян живут в неновых многоэтажных домах – 67%. На втором месте – новостройки.
Об этом сообщает поисковик жилья ЛУН.
Портал провел исследование, много ли жителей столицы живет в новостройках. Эксперты ориентировались на 2010 год, потому что он стал переломным для киевской и мировой строительной сферы. Кризис 2008-го более чем на год остановил строительство нового жилья. И в 2010-м снова началось оживление.
Многоэтажки до 2010 года:
Новостройки:
Перспективная застройка:
Частные дома:
Общая картина по городу:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стало известно, сколько украинцы тратят на еду5 ч. назад - 1432 11
В правительстве назвали причины роста ВВП5 ч. назад - 679 6
Мининфраструктуры объявило о начале эры бетонных дорог7 ч. назад - 2368 6
Tesla заблокировала некоторые функции в самой доступной версии электромобиля Model 316 ч. назад - 2842 6
В Киеве представили новые электрические Jaguar (фото)Вчера, 22:30 - 1644 5
В странах еврозоны вводятся в обращение новые купюры номиналом 100 и 200 евро (фото)9 ч. назад - 3262
В правительстве прогнозируют рост курса доллара к концу 2019 года4 ч. назад - 2911 1
Tesla заблокировала некоторые функции в самой доступной версии электромобиля Model 316 ч. назад - 2842 6
ПФУ составил рейтинг банков по выплатам пенсионерам (инфографика)11 ч. назад - 2429
Мининфраструктуры объявило о начале эры бетонных дорог7 ч. назад - 2368 6
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)Вчера, 15:09 - 1684 1
SpaceX запустила ракету Falcon с 60 спутниками (видео)24.05.2019, 10:10 - 762
Bombardier начала использовать 3D-печать в производстве комплектующих20.05.2019, 15:10 - 915
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)15.05.2019, 15:10 - 3758 1
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 3569