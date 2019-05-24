Redmi представил свой первый ноутбук

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Одновременно с новыми смартфонами Redmi K20 и Redmi K20 Pro компания Xiaomi анонсировала новый ноутбук – первый в рамках бренда Redmi, который в начале года был выделен в независимую компанию.
Первый ноутбук новоиспеченного бренда Redmi называется RedmiBook 14, а число в обозначении модели показывает размер дисплея – 14 дюймов по диагонали.
В целом можно сказать, что новинка кардинально отличается от последних моделей ноутбуков Xiaomi линейки Mi Notebook Air, которые в свою очередь внешне во многом похожи на Apple Macbook Air.
Выделяется RedmiBook 14 в первую очередь своими массо-габаритными характеристиками. Если точнее, при наличии металлического корпуса и 14-дюймового экрана новинка имеет толщину 14,8 мм и весит всего 1,5 кг. Размеры новинки полностью – 309,6×210,9×14,8 мм. Также производитель подчеркивает соотношение площади экрана к крышке – оно составляет 81,2%. Толщина рамки по бокам составляет лишь 5,75 мм. В данном случае используется панель IPS разрешением Full HD с матовым покрытием.
В базовую версию RedmiBook 14 входит процессор Intel Core i5 восьмого поколения, 8 ГБ оперативной памяти и SSD объемом 256 ГБ. Для тех, кому нужно хранить больше данных, будет версия с SSD объемом 512 ГБ.
Топовая версия предложит 512 ГБ на диске, более производительный процессор Intel Core i7 (8565U) и дискретную видеокарту NVIDIA GeForce MX250. Игровым от этого данная модель не становится, но в целом поиграть во многие игры возможность будет.
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