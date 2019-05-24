АМКУ завел дело за действия НКРЭКУ по формуле "Роттердам+"

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В Антимонопольном комитете Украины завели дело за действия Нацкомиссии, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), по формуле “Роттердам+”.
Об этом сообщают “Наші гроші”.
Сообщается, что уполномоченный АМКУ Мария Нижник вынесла постановление о начале рассмотрения дела об антиконкурентных действиях Нацкомиссии, которую подозревают в предоставлении преимуществ части производителей электроэнергии относительно конкурентов. Третьей стороной к делу приобщили “Энергоатом”.
В своем постановлении Нижник ссылается на данные НАБУ, предоставленные в апреле. В частности, бюро выявило признаки негативных последствий от действий НКРЭКУ из-за применения порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены на электроэнергию, который был введен в 2016 году постановлением №289. В НАБУ расценили эти действия комиссии как антиконкурентные.
Речь идет о том, что комиссия на протяжении 2016-2017 годов проводила расчет прогнозируемой ОРЦ с нарушением алгоритма, который был определен порядком, путем ручной корректировки прогнозируемой ОРЦ за предыдущий период. При определенных условиях это могло привести к искажению конкуренции на рынке.
Уполномоченный АМКУ отметила, что эти действия комиссии будут иметь более негативное влияние на конкуренцию после введения полномасштабного рынка электроэнергии, так как на сегодня в значительной степени рынок генерации электроэнергии сконцентрирован у ДТЭК Рината Ахметова.
Также в распоряжении Нижник ссылается на заявления “Энергоатома”, в которых он отмечал ущемление прав из-за действий НКРЭКУ по формуле “Роттердам+”. Формула учитывает в тарифе теплогенерации стоимость и доставку угля из Роттердама, хотя на самом деле почти весь уголь доставляется на ТЭС с Донбасса и России, поэтому “+” в этой формуле является чистой прибылью энергетиков.
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