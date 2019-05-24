Как выросли доходы министров Кабмина в 2018 (инфографика)

Портал Слово и Дело проследил, как изменились семейные активы членов Кабинета министров с 2017 по 2018 год.

У премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в течение года произошла рокировка с квартирами. Одно помещение площадью 59,6 кв. м исчезло из декларации, а другое (183,1 кв. м) – появилось. Обе квартиры обозначены в ином праве пользования. Семейные доходы, к которым относятся и подарки, у премьера уменьшились на 8 млн грн. На банковских счетах прибавилось 5,5 млн грн, 28,4 тыс. долл. и 6,7 тыс. евро. Наличности в семье Гройсмана также стало больше на 111 тыс. грн.

Судя по новой декларации министра внутренних дел Арсена Авакова, его семейные доходы уменьшились на 46 млн 200 тыс. грн. Средства, размещенные на банковских счетах, уменьшились на 689 тыс. грн и 1,8 млн долл., но прибавилось 168 тыс. 500 евро. Наличные средства уменьшились на 6 тыс. грн, увеличились на 3,8 тыс. евро, 4,6 тыс английских фунтов и 300 австралийских долларов.

У министра обороны Степана Полторака стало на 2,3 млн грн больше семейных доходов и средств на банковских счетах (+ 366,8 тыс. грн, + 605 долл, + 408 евро). Наличные уменьшилось на 646 тыс. грн, но прибавилось 100 тыс. долл.

Увеличились доходы и министра иностранных дел Павла Климкина. Судя по декларации за 2018, у него стало больше на 2 земельных участка (640 и 560 кв. м), добавилось 1 машиноместо 18 кв. м (в ином праве пользования), а также появился дачный дом (187,1 кв. м). Семейные доходы выросли на 202 тыс. грн. Счета в банках выросли на 200 тыс. грн.

Немного лучше стал жить министр социальной политики Андрей Рева, у которого семейные доходы возросли на 133 тыс. 200 грн. Правда, меньше денег стало на банковских счетах (-12,5 тыс. грн), а вот наличности прибавилось (+ 238 тыс. грн).

Сплошные плюсы по сравнению с декларацией 2017 года у вице-премьер-министра Владимира Кистиона, у которого в течение прошлого года появился дом (170 кв. м) в ином праве пользования и выросли семейные доходы (включая подарки) на 241 тыс. грн. К средствам на банковских счетах прибавилось 77 тыс. грн. Также Кистион задекларировал бонусный договор, в котором прибавилось 105 грн.

Отметил в декларации бонус-плюс на 110 грн. (возможно, кэшбэк) министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик. Его родственные доходы уменьшились на 5,9 тыс. грн. На счетах в банках стало меньше на 13 млн 400 тыс. грн, но прибавилось 528 тыс. долл. Наличных стало больше на 52,6 тыс. долл. и 655,5 тыс. грн.

Не так все радужно в новой декларации и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, которая, кстати, получает одну из самых скромных зарплат среди членов Кабмина. Ее семейные доходы уменьшились на 3,4 тыс. грн, на банковских счетах стало на 4,1 тыс. долл. больше и на 76,2 тыс. грн меньше.

В течение 2018 года у Супрун уменьшились взносы в кредитные союзы и другие небанковские финансовые учреждения на 986,8 тыс. долл. и на пенсионный счет сатло меньше на 46,1 тыс. долл.

Инфографика: Слово и Дело