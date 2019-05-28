В Грузии планируют построить завод по производству электрокаров

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В Грузии готовятся построить завод по производству электрокаров к лету 2021 года.
Предприятие планируют открыть в городе Кутаиси, сообщается на официальном сайте премьер-министра Грузии.
В сообщении говорится, что через полтора года после запуска предприятия здесь рассчитывают собирать уже не менее пяти тысяч электромобилей.
Завод построит грузинская компания AiGroup совместно с китайской Changan. В перспективе на производстве будет задействовано 300 местных жителей.
По словам премьер-министра Грузии, особое значение имеет тот факт, что предприятие будет построено при поддержке правительства и станет первым заводом по производству электромобилей в регионе.
Строительные работы должны начаться в Кутаиси в ближайшие месяцы, летом 2019 года.
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