Ощадбанк и Укргазбанк завершили выдавать "теплые кредиты" на этот год

Ощадбанк и Укргазбанк объявили о завершении приема заявок на “теплые кредиты” от частных домохозяйств.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.

“Уже почти 740 млн грн «теплых кредитов» из предусмотренных 1,1 млрд грн привлечено семьями на энергоэффективные мероприятия в этом году. Учитывая столь высокий спрос на программу со стороны населения и ОСМД, некоторые банки уже завершили сбор заявок на кредитование, а остальные – еще предоставляют возможность всем желающим принять участие в программе”, – говорится в сообщении.

В частности, работы по сбору заявок в рамках нынешнего финансирования завершили ПриватБанк (по участию ОСМД в программе) Ощадбанк и Укргазбанк (по частным домохозяйствам).

Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук обращает внимание, что заявки на «теплые кредиты» еще можно подать в следующие банки: Укргазбанк и Ощадбанк (для ОСМД) Укрэксимбанк (для физических лиц).