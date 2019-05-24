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Стало известно, сколько украинцы тратят на еду

Стало известно, сколько украинцы тратят на еду

Продукты питания и безалкогольные напитки занимают 48,4% в структуре денежных расходов украинского домохозяйства.

Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики за IV квартал 2018 года.

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В денежном выражении месячные расходы одного домохозяйства на продукты питания в среднем составляют 3 тыс. 495 грн: 4 тыс. 222 грн в городах и 2 тыс. 682 грн в селах.

Среди прочего, в структуре денежных расходов домохозяйства:

  • хлеб и хлебопродукты занимают 16,5% (599 грн),
  • молоко, сыр и яйца – 13,6% (495 грн),
  • овощи, включая картофель, – 6,7% (245 грн),
  • фрукты – 5,8% (210 грн),
  • алкогольные напитки – 1,4% (141 грн),
  • табачные изделия – 2,4% (229 грн).

Оплата коммунальных услуг занимает 14,9% (1 тыс. 79 грн в месяц) в структуре денежных расходов домохозяйства, одежда и обувь – 7,8% (569 грн), медицина – 4,8% (343 грн), отдых и культура – 2% (142 грн).

По материалам УНН
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