Из-за электрокаров потеряют работу 90 тыс. европейцев

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В Европе к 2030 году 90 тыс. человек могут лишиться работы из-за роста производства электромобилей.
Об этом сообщает autogeek.
По данным Штутгартского института промышленного инжиниринга, в первую очередь увольнение грозит сотрудникам концерна Volkswagen.
Часть рабочих уволят из-за упрощения производства. Например, электромотор состоит из гораздо меньшего количества деталей, чем дизельный. В Volkswagen в этот процесс вовлечены 29 тыс. людей. И 11 тыс. из них, согласно подсчетам, ждет сокращение.
Еще несколько лет назад компания подписала «Пакт будущего», который предусматривает снижение числа сотрудников (людей постепенно отправляют на пенсию) и внедрение электрических технологий.
Документ предусматривает увольнение 23 тыс. сотрудников в Германии до конца 2020 года. Вместо них на работу возьмут 9 тыс. людей на новые вакансии. Таким образом, 14 тыс. работников будут сокращены.
В первую очередь это коснется завода концерна в Зальцгиттере, на котором будут производить аккумуляторы для электромобилей. Сначала предприятие будет работать в тестовом режиме, однако через какое-то время его запустят полноценно. На переоборудование мощностей предприятия потратят 1 млн евро.
Вполне возможно, что так же поступят и другие европейские автопроизводители. В частности, в Bosch производством комплектующих для дизелей заняты 50 тыс. работников. Однако часть из них также уволят в ближайшее десятилетие.
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