0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 121 0

Какие способы временного ввоза авто остались бесплатными (таблица)

Какие способы временного ввоза авто остались бесплатными (таблица)

В Украину бесплатно ввезти нерастаможенную машину могут нерезиденты – на срок до одного года.

Об этом говорится в сообщении группы “Дорожный адвокат» в Facebook.

С 25 ноября 2018 г. Таможенным кодексом предусмотрены новые правила временного ввоза на таможенную территорию Украины автомобилей с иностранной регистрацией для личного пользования:

  • Временный ввоз гражданами-нерезидентами транспортных средств с иностранной регистрацией разрешается на срок до одного года без внесения денежного залога.
  • Временный ввоз гражданами-резидентами легковых автомобилей разрешается на срок до одного года после уплаты всех таможенных платежей.
  • Граждане-резиденты, которые находятся на временном консульском учете в консульском учреждении Украины за рубежом, имеют право временно ввозить одно транспортное средство сроком до 60 дней в течение календарного года без уплаты таможенных платежей (при условии предоставления документов, подтверждающих право собственности).
  • Гражданам-резидентам разрешается ввозить в режиме транзита автомобили при условии внесения денежного залога в размере таможенных платежей, подлежащих уплате при растаможивании.
  • Граждане-нерезиденты имеют право ввезти автомобили с иностранной регистрацией в режиме транзит без уплаты денежного залога.

Таким образом, на сегодня без уплаты денежного залога и таможенных платежей автомобиль с иностранной регистрацией может быть ввезен:

  • гражданами, находящимися на временном консульском учете. Срок пребывания автомобиля в Украине до 60 календарных дней в году;
  • гражданами, состоящими на постоянном консульском учете. Срок пребывания автомобиля в Украине до одного года.

Все прочие способы ввоза для резидентов «платные».

Кредитные карты для водителей

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.