Какие способы временного ввоза авто остались бесплатными (таблица)

В Украину бесплатно ввезти нерастаможенную машину могут нерезиденты – на срок до одного года.

Об этом говорится в сообщении группы “Дорожный адвокат» в Facebook.

С 25 ноября 2018 г. Таможенным кодексом предусмотрены новые правила временного ввоза на таможенную территорию Украины автомобилей с иностранной регистрацией для личного пользования:

Временный ввоз гражданами-нерезидентами транспортных средств с иностранной регистрацией разрешается на срок до одного года без внесения денежного залога.

Временный ввоз гражданами-резидентами легковых автомобилей разрешается на срок до одного года после уплаты всех таможенных платежей.

Граждане-резиденты, которые находятся на временном консульском учете в консульском учреждении Украины за рубежом, имеют право временно ввозить одно транспортное средство сроком до 60 дней в течение календарного года без уплаты таможенных платежей (при условии предоставления документов, подтверждающих право собственности).

Гражданам-резидентам разрешается ввозить в режиме транзита автомобили при условии внесения денежного залога в размере таможенных платежей, подлежащих уплате при растаможивании.

Граждане-нерезиденты имеют право ввезти автомобили с иностранной регистрацией в режиме транзит без уплаты денежного залога.

Таким образом, на сегодня без уплаты денежного залога и таможенных платежей автомобиль с иностранной регистрацией может быть ввезен:

гражданами, находящимися на временном консульском учете. Срок пребывания автомобиля в Украине до 60 календарных дней в году;

гражданами, состоящими на постоянном консульском учете. Срок пребывания автомобиля в Украине до одного года.

Все прочие способы ввоза для резидентов «платные».