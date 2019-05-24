Какие способы временного ввоза авто остались бесплатными (таблица)

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В Украину бесплатно ввезти нерастаможенную машину могут нерезиденты – на срок до одного года.
Об этом говорится в сообщении группы “Дорожный адвокат» в Facebook.
С 25 ноября 2018 г. Таможенным кодексом предусмотрены новые правила временного ввоза на таможенную территорию Украины автомобилей с иностранной регистрацией для личного пользования:
Таким образом, на сегодня без уплаты денежного залога и таможенных платежей автомобиль с иностранной регистрацией может быть ввезен:
Все прочие способы ввоза для резидентов «платные».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стало известно, сколько украинцы тратят на еду6 ч. назад - 1977 11
В правительстве назвали причины роста ВВП7 ч. назад - 773 7
Мининфраструктуры объявило о начале эры бетонных дорог8 ч. назад - 2502 6
Tesla заблокировала некоторые функции в самой доступной версии электромобиля Model 317 ч. назад - 2922 6
Зеленский вернул Саакашвили гражданство3 ч. назад - 323 5
В правительстве прогнозируют рост курса доллара к концу 2019 года5 ч. назад - 3608 1
В странах еврозоны вводятся в обращение новые купюры номиналом 100 и 200 евро (фото)10 ч. назад - 3395
ПФУ составил рейтинг банков по выплатам пенсионерам (инфографика)12 ч. назад - 2971
Tesla заблокировала некоторые функции в самой доступной версии электромобиля Model 317 ч. назад - 2922 6
С 1 июля производители и продавцы топлива должны получить лицензию - ГФС7 ч. назад - 2852 2
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)Вчера, 15:09 - 1918 1
SpaceX запустила ракету Falcon с 60 спутниками (видео)24.05.2019, 10:10 - 768
Bombardier начала использовать 3D-печать в производстве комплектующих20.05.2019, 15:10 - 924
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)15.05.2019, 15:10 - 3765 1
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 3575