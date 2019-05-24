Первый компьютер Apple I продали за $471 тысячу

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Первый компьютер Apple I продали на аукционе за 371 тысячу фунтов стерлингов ($471 тысячу). Собирал его лично Стив Возняк, партнер Стива Джобса.
Об этом отмечается на сайте аукциона Christie’s.
Серия Apple I включала в себя лишь 200 компьютеров. Обычно он представлял собой деревянный корпус с клавиатурой, однако при желании можно было поместить компьютер в переносной кейс.
Проданный на аукционе лот также включил монитор, матричный принтер и фирменную документацию к компьютеру.
В 1976 году при выходе на рынок компьютер Apple I продавался за 666 долларов. Однако сейчас, спустя 40 лет, устройство смогли продать в 705 раз дороже.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стало известно, сколько украинцы тратят на еду3 ч. назад - 1035 9
В правительстве назвали причины роста ВВП4 ч. назад - 562 6
Мининфраструктуры объявило о начале эры бетонных дорог5 ч. назад - 2210 6
Tesla заблокировала некоторые функции в самой доступной версии электромобиля Model 314 ч. назад - 2727 5
В Киеве представили новые электрические Jaguar (фото)Вчера, 22:30 - 1586 5
В странах еврозоны вводятся в обращение новые купюры номиналом 100 и 200 евро (фото)7 ч. назад - 3044
Tesla заблокировала некоторые функции в самой доступной версии электромобиля Model 314 ч. назад - 2727 5
Мининфраструктуры объявило о начале эры бетонных дорог5 ч. назад - 2210 6
В правительстве прогнозируют рост курса доллара к концу 2019 года2 ч. назад - 2193
ПФУ составил рейтинг банков по выплатам пенсионерам (инфографика)9 ч. назад - 2067
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)Вчера, 15:09 - 1492 1
SpaceX запустила ракету Falcon с 60 спутниками (видео)24.05.2019, 10:10 - 756
Bombardier начала использовать 3D-печать в производстве комплектующих20.05.2019, 15:10 - 914
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)15.05.2019, 15:10 - 3751 1
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 3560