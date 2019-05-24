Первый компьютер Apple I продали за $471 тысячу

Первый компьютер Apple I продали на аукционе за 371 тысячу фунтов стерлингов ($471 тысячу). Собирал его лично Стив Возняк, партнер Стива Джобса.

Об этом отмечается на сайте аукциона Christie’s.

Серия Apple I включала в себя лишь 200 компьютеров. Обычно он представлял собой деревянный корпус с клавиатурой, однако при желании можно было поместить компьютер в переносной кейс.

Проданный на аукционе лот также включил монитор, матричный принтер и фирменную документацию к компьютеру.

В 1976 году при выходе на рынок компьютер Apple I продавался за 666 долларов. Однако сейчас, спустя 40 лет, устройство смогли продать в 705 раз дороже.