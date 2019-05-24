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Банки увеличили прибыль на 70% - НБУ (инфографика)

Банки увеличили прибыль на 70% - НБУ (инфографика)

Платежеспособные украинские банки в январе-апреле 2019 получили 18,1 млрд гривен чистой прибыли – на 69,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины в Facebook.

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“В январе-апреле 2019 платежеспособные банки получили 18,1 млрд грн чистой прибыли. За аналогичный период прошлого года банковская система получила чистую прибыль в размере 10,7 млрд грн”, – говорится в сообщении.

Доходы банков за четыре месяца текущего года выросли на 29% до 77 млрд грн, тогда как расходы – на 20% до 59 млрд грн.

В Нацбанке выделяют следующие факторы роста банковской прибыли

  • Рост чистых процентных доходов банков на 18% до 26 млрд грн;
  • Рост чистых комиссионных доходов банков на 20% до 13,7 млрд грн;
  • Положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи на 3,9 млрд грн.

Национальный банк ожидает, что в 2019 году доходность сектора останется высокой.

В 2018 прибыль банковской системы достигла исторического максимума – 21,7 млрд грн.

По материалам Finance.UA
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