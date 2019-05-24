Банки увеличили прибыль на 70% - НБУ (инфографика)

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Платежеспособные украинские банки в январе-апреле 2019 получили 18,1 млрд гривен чистой прибыли – на 69,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины в Facebook.
Читайте также: Заработала система, позволяющая инвесторам покупать ценные бумаги в Украине
“В январе-апреле 2019 платежеспособные банки получили 18,1 млрд грн чистой прибыли. За аналогичный период прошлого года банковская система получила чистую прибыль в размере 10,7 млрд грн”, – говорится в сообщении.
Доходы банков за четыре месяца текущего года выросли на 29% до 77 млрд грн, тогда как расходы – на 20% до 59 млрд грн.
В Нацбанке выделяют следующие факторы роста банковской прибыли
Национальный банк ожидает, что в 2019 году доходность сектора останется высокой.
В 2018 прибыль банковской системы достигла исторического максимума – 21,7 млрд грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Нафтогаз назвал цену на газ для населения в июлеВчера, 16:01 - 2358 5
Tesla заблокировала некоторые функции в самой доступной версии электромобиля Model 38 ч. назад - 1773 4
Стабильные тарифы на электроэнергию для населения останутся на протяжении 1,5 года - экспертВчера, 14:14 - 6359 4
В Киеве представили новые электрические Jaguar (фото)Вчера, 22:30 - 1052 3
Луценко назвал три "коррупционных дыры", через которые государство теряет деньгиВчера, 14:02 - 16470 3
Луценко назвал три "коррупционных дыры", через которые государство теряет деньгиВчера, 14:02 - 16470 3
Стабильные тарифы на электроэнергию для населения останутся на протяжении 1,5 года - экспертВчера, 14:14 - 6359 4
С июня в киевском метро заработает видеонаблюдениеВчера, 14:30 - 3598 1
Что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 14:54 - 2568
Нафтогаз назвал цену на газ для населения в июлеВчера, 16:01 - 2358 5
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)Вчера, 15:09 - 1086 1
SpaceX запустила ракету Falcon с 60 спутниками (видео)24.05.2019, 10:10 - 720
Bombardier начала использовать 3D-печать в производстве комплектующих20.05.2019, 15:10 - 893
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)15.05.2019, 15:10 - 3698 1
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 3512