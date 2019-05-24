Межбанк: в ожидании корректив

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Во вторник в расклад соотношения спроса и предложения на валютном рынке будут внесены существенные коррективы. Причем сработают опять как внутренние факторы, так и внешние причины.
Вот основные из них:
1) Продолжение периода крупных выплат возмещений НДС экспортерам. Часть больших вливаний уже произошла в предыдущие несколько дней (по нашим расчетам около 3,8 млрд гривен бизнес получил в прошлую пятницу и в понедельник), но еще не менее 2-3 млрд должно зайти в ближайшее время. Как только клиенты получают гривну от государства- они уже не очень горят желанием продавать валюту свыше обязательных 30%, что сокращает предложение на фоне стабильно растущего спроса. Перекосы грозят давлением на гривну на межбанке;2) После выходного понедельника в США (День Памяти) – 28 мая рынок по доллару уже входит в обычный режим работы. С одной стороны – на торги выйдут те покупатели доллара, кто вчера перенес свои заявки по нему из-за нежелания работать на ТОМе. Это увеличит спрос на валюту. С другой стороны – Украина вчера работала и сегодня нашим экспортерам зачислится валютная выручка сразу за два дня. Это опять существенно изменит расклад сил на межбанке и будет влиять на объемы предложения сегодня и завтра (когда компании будут продавать обязательные 30% выручки, зачисленной сегодня;
3) Сегодняшний аукцион Минфина по продаже ОВГЗ. Выставляются бумаги как в гривне, так и в валюте. Гривневые – как на достаточно короткий (до 4 месяцев) срок, так и долгоиграющие. А валютные – долларовые с возможностью досрочного погашения. Это при благоприятном рынке позволит получение на межбанк достаточно большого дополнительного предложения валюты от иностранцев, желающих купит гривневые ОВГЗ. У НБУ 28 и 29 мая появится возможность пополнить валюты в резервы.
Мы ожидаем во вторник рост объема операций на межбанке — в пределах до 420-460 млн долларов при заключении до 550-670 сделок и коридор по курсу 26,25 — 26,40 гривны.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,33 / 26,36
евро – 29,47 / 29,50
российский рубль – 0,4082 / 0,4091
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