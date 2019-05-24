Стало известно, на что потратили конфискованные "деньги Януковича"

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, на что потратили конфискованные активы коррупционеров времен экс-президента Украины Януковича.
Об этом он сообщил в эфире программы “Свобода слова”.
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“По решению суда состоялась спецконфискация активов коррупционеров, это были 1,5 млрд долларов, которые после революции достоинства были арестованы на счетах в Украине. На момент, когда произошла спецконфискация, 1,3 млрд долларов находились в денежной форме и ушли в госбюджет, а 200 млн долларов находились в форме облигаций, и на эту сумму был списан внешний долг Украины”, – отметил Луценко.
Он рассказал, что половина этих средств пошла на армию, новые виды оружия, в частности, ракету средней дальности, 117 общежитий для военных, сельскую медицину, большую часть дорог, которые строятся в Украине, выплаты объединенным громадам в Украине.
“Все до копейки эти средства были распределены Верховной Радой, бюджетом и пошли на конкретные проекты”, – добавил Луценко.
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