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Банк Сич увеличил ставки в программе «Бонус к депозиту»

Банк Сич увеличил ставки в программе «Бонус к депозиту»

Банк Сич в программе «Бонус к депозиту» увеличил максимальные ставки по депозитам «Скарбниця» и «Скарбниця+» до 2% для вкладов на 6 месяцев.

Теперь срок вклада, ставка и бонус от Finance.ua выглядят следующим образом:

  • 6 мес. – 16,00%, +2,00% годовых от вклада,
  • 9 мес. – 16,50%, +1,15% годовых от вклада,
  • 12 мес. – 18,00%, +0,95% от вклада,
  • 15 мес. – 17,00%, +0,95% от вклада.

Условия банка:

  • Срок вклада: 6 мес – 15 мес,
  • Минимальная сумма вклада: 15 000 грн,
  • Оформляются через отделения АО «Банк Сич»
  • Размер бонуса указан до уплаты налогов.
  • Налог с доходов физических лиц и военный сбор удерживаются за счет акционных выплат и оплачиваются организатором самостоятельно согласно Законодательству Украины.
  • За переразмещенные депозиты в течение 10 дней после окончания предыдущего срока размещения бонус выплачивается только на сумму, превышающую сумму предыдущего вклада, если она не менее 15000 грн.

Получить «Бонус к депозиту» от Finance.ua

В программе не участвуют депозиты:

  • Менее 15 000 гривен,
  • Срок менее 6 месяцев,
  • Открытые до подачи заявки,
  • При указании недостоверных данных,
  • Клиентов, которые переразмещают вклад на такую же или меньше сумму в течение 10 дней с момента окончания договора.
По материалам Finance.UA
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