Банк Сич увеличил ставки в программе «Бонус к депозиту»

Банк Сич в программе «Бонус к депозиту» увеличил максимальные ставки по депозитам «Скарбниця» и «Скарбниця+» до 2% для вкладов на 6 месяцев.

Теперь срок вклада, ставка и бонус от Finance.ua выглядят следующим образом:

6 мес. – 16,00%, +2,00% годовых от вклада,

9 мес. – 16,50%, +1,15% годовых от вклада,

12 мес. – 18,00%, +0,95% от вклада,

15 мес. – 17,00%, +0,95% от вклада.

Условия банка:

Срок вклада: 6 мес – 15 мес,

Минимальная сумма вклада: 15 000 грн,

Оформляются через отделения АО «Банк Сич»

Размер бонуса указан до уплаты налогов.

Налог с доходов физических лиц и военный сбор удерживаются за счет акционных выплат и оплачиваются организатором самостоятельно согласно Законодательству Украины.

За переразмещенные депозиты в течение 10 дней после окончания предыдущего срока размещения бонус выплачивается только на сумму, превышающую сумму предыдущего вклада, если она не менее 15000 грн.

В программе не участвуют депозиты: