Заработала система, которая позволяет инвесторам покупать ценные бумаги в Украине

В Украине 27 мая 2019 заработала система международного депозитария Clearstream, благодаря которой иностранные инвесторы могут покупать украинские государственные ценные бумаги и рассчитываться по ним через эту систему.

Об этом сообщает прес-служба НБУ у Facebook.

“Clearstream и Национальный банк подписали соглашение об открытии счета международного депозитария в депозитарии НБУ в марте 2019 года. Сегодня прямой «линк» заработал на практике”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, подключение Украины к Clearstream облегчает доступ иностранных инвесторов к гривневым государственным ценным бумагам, а также уменьшает для них операционные расходы на расчеты.

“Прямой “линк“с международным депозитарием будет способствовать росту спроса на облигации внутреннего государственного займа”, – поясняет пресс-служба.

Это позволит Правительству расширить источники долгосрочного финансирования, снизит стоимость заимствований, снизит потребность государства во внешнем финансировании и уменьшит валютные риски.