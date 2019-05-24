Заработала система, которая позволяет инвесторам покупать ценные бумаги в Украине

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В Украине 27 мая 2019 заработала система международного депозитария Clearstream, благодаря которой иностранные инвесторы могут покупать украинские государственные ценные бумаги и рассчитываться по ним через эту систему.
Об этом сообщает прес-служба НБУ у Facebook.
“Clearstream и Национальный банк подписали соглашение об открытии счета международного депозитария в депозитарии НБУ в марте 2019 года. Сегодня прямой «линк» заработал на практике”, – говорится в сообщении.
Как отмечается, подключение Украины к Clearstream облегчает доступ иностранных инвесторов к гривневым государственным ценным бумагам, а также уменьшает для них операционные расходы на расчеты.
“Прямой “линк“с международным депозитарием будет способствовать росту спроса на облигации внутреннего государственного займа”, – поясняет пресс-служба.
Это позволит Правительству расширить источники долгосрочного финансирования, снизит стоимость заимствований, снизит потребность государства во внешнем финансировании и уменьшит валютные риски.
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