Межбанк: большинство перенесло свои сделки на вторник

Как мы и предполагали в своем утреннем прогнозе – основными мотиваторами межбанка в понедельник были три фактора:

1) работа по доллару на условиях ТОМ из-за выходного в США;

2) операции Госказначейства по перечислениям возмещений НДС экспортерам;

3) полная зависимость курса от ситуативных интересов крупнейших игроков на малообъемном рынке.

Из-за нежелания заключать сделки на условиях ТОМ большинство клиентов перенесли свои сделки на вторник. Те же из небольших клиентов, у кого не было возможности это сделать – были вынуждены подстраиваться под текущий курс и не могли особенно влиять на курс.

Экспортеры придерживали валюту свыше 30% обязательных продаж,а тренд по курсу был отдан на откуп крупным игрокам. Учитывая, что их интересы оказались противоречивыми – как только на торги выходил кто-либо из операторов с лотами около 1 млн долларов – котировки “плясали” под его расклад.

Именно поэтому курс доллара то приближался к уровню в 26,30 гривен, то быстро уходил вверх к цели в 26,37-26,39 гривен. Фактически доллар “болтался” в коридоре 26,30-26,40 гривен, а большинство участников рынка были сосредоточены на своих операциях в евро и рубле, которые сегодня проходили в обычном режиме.

Ход торгов:

В первые часы сессии спрос и предложение находились в шатком равновесии и доллар с утренних 26,33/26,37 гривен (что было выше пятничного уровня закрытия 26,30/26,34) едва снизился при продаже до отметки в 26,33/26,36 на 11:00.

После этого на торги почти одновременно вышло несколько крупных игроков с обязательными продажами и на малообъемном рынке быстро придавили котировки до уровня 26,28/26,31 гривен к 12 часам.

Но превышение предложения было недолгим, как только доллар просел до этих уровней – оживились немногочисленные покупатели, которые выжидали курсового “дна”. Они быстро скупили излишек предложения и подтянули этим котировки до 26,31/26,34 к 13:00, удержав такой уровень почти до 15 часов.

К 15:00 ситуация на единичных сделках опять изменилась – спрос превысил предложение и доллар поднялся до 26,33-26,34/26,36-26,37 уже почти до 16 часов. Завершилась сессия на отметке 26,33/26,36 гривен за доллар.

Большинство участников торгов понедельника считают, что завтра на межбанк выйдут те нерезиденты, кто захочет поучаствовать в очередном аукционе Минфина по размещению ОВГЗ и одновременно с ними те клиенты, кто сегодня перенес свои заявки на покупку доллара.

Единовременный выход таких разновекторных игроков способен в очередной раз дать возможность подзаработать спекулянтам как в формате “ в две стороны”, так и пользуясь ситуативными перекосами спроса и предложения у крупных игроков – за счет попытки сыграть “на повышение”.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,34 / 26,37

евро – 29,49 / 29,52

российский рубль – 0,4083 / 0,4092

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1191 / 1,1192

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