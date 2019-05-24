У Зеленского обещают остановить вырубку лесов

Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявляет, что команда главы государства будет пытаться остановить вырубку лесов на Закарпатье.

Об этом он сказал в понедельник, 27 мая, во время визита комиссии для установления последствий непогоды.

Читайте также: Рада в два раза увеличила штраф за незаконную вырубку леса

“Безусловно, мы знаем об этой проблеме, и команда президента Зеленского сделает все необходимое для того, чтобы эти ужасные действия с вырубки лесов на Закарпатье были остановлены. Все, что для этого будет необходимо, будет сделано”, – заявил Ермак.

Он добавил, что завтра доложит о ситуации президенту.

Отмечается, что подобные инспекции будут регулярными.