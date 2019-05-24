У Зеленского обещают остановить вырубку лесов

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Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявляет, что команда главы государства будет пытаться остановить вырубку лесов на Закарпатье.
Об этом он сказал в понедельник, 27 мая, во время визита комиссии для установления последствий непогоды.
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“Безусловно, мы знаем об этой проблеме, и команда президента Зеленского сделает все необходимое для того, чтобы эти ужасные действия с вырубки лесов на Закарпатье были остановлены. Все, что для этого будет необходимо, будет сделано”, – заявил Ермак.
Он добавил, что завтра доложит о ситуации президенту.
Отмечается, что подобные инспекции будут регулярными.
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