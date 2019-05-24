Стамбул к 2020 года превратят в финансовый хаб

Стамбул к началу 2020 года станет мощным финансовым хабом.

Об этом глава отдела финансов администрации президента Турции Гьоксель Ашан рассказал информагентству «Анадолу».

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«Существует серьезная потребность, на Ближнем Востоке и в Лондоне в Стамбульском финансовом центре», – сказал Ашан.

По его словам, идея создания стамбульского финансового хаба будет реализована к началу 2020 года.