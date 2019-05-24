Что ждать от курса на этой неделе?

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На минувшей неделе курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,3-0,7%.
Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ,вырос с 26,37грн до 26,47грн(+0,4%).
Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании«Укрдилинг», за это же время выросли с 26,120/26,155 до 26,310/26,340 (+0,7%).
Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 26,10/26,36 до 26,18/26,45 (+0,3%).При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 1,0%.
В понедельник в первой половине дня курс на наличном рынке и на межбанке менялся незначительно и разнонаправленно, что свидетельствует о высокой стабильности рынка вблизи текущих уровней, а на временном горизонте ближайшей недели вероятно продолжение сдержанного снижения гривны.
По прогнозам Вадима Иосуба, старшего аналитика Альпари, на начавшейся неделе стоит ожидать незначительного роста доллара к гривне.
“Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,5 грн, а наличный доллар в банках – 26,3/26,5 грн”, – отмечает эксперт.
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